Ярославль, 20 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление № 832 о переименовании спортивных учреждений города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего будет переименовано 17 учреждений: 15 спортшкол и два спортивных центра. Они потеряют аббревиатуру МУДО (муниципальное учреждение дополнительного образования) и станут просто муниципальными учреждениями. СЮДСШОРы при этом станут спортивными школами или спортивными школами олимпийского резерва. Переименование — часть реформы, подготовленной Минспортом. Спортивные школы перестанут оказывать образовательные услуги и сосредоточатся на подготовке спортсменов высших достижений.

Кубок и медали

«Ярославские спортшколы перейдут на федеральные стандарты работы. Финансирование их не изменится. Появиться ряд преимуществ. Например, не будет ограничения по возрасту. Что касается массового спорта, то он будет развиваться через проектное управление, спортивные клубы и спортивные центры. Количество детей, занимающихся спортом, не уменьшится. По такому пути уже прошли спортивные школы Рыбинска и областные школы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодеженой политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев.

Переименование учреждений должно завершится 1 октября текущего года. Спортивным школам не надо будет проходить лицензирование в качестве образовательных учреждений. Между тем тренеры высказывают свои опасения в связи с реформой.

«После переименования я поменяю должность с «тренера-преподавателя» на просто «тренера». Мы сейчас приравнены к учителям и имеем отпуск, как у педагогов — 42 дня, а после переименования школ и наших должностей у нас будет, скорее всего, стандартный отпуск в 28 дней. Не знаю, сделают ли это, но преподаватели очень опасаются. Как и потери в зарплате. В Рыбинске, как говорят, спортшколы давно перешли на новые спортивные стандарты, и тренерам там живется не сладко. Сильно изменяются спортивные стандарты подготовки спортсменов. Раньше, когда мы были учреждением дополнительного образования, то с нас требовали, в первую очередь, массовость, а сейчас во главу угла поставят спортивные результаты. С другой стороны, это, надеюсь, позволит дающим хорошие результаты тренерам выплачивать надбавку. Не уверен, что у нас изменится подход к набору, что будем брать только способных и делать жесткий отсев на первоначальном этапе. У нас сложилась такая система подготовки, что мы берем всех, а потом происходит естественный отсев. Думаю, что продолжим так же работать. Но министерство спорта предъявляет более жесткие требования к материально-технической базе. Например, необходимо иметь в спортшколе тренажерный зал. А я понять не могу, где в нашей шашечной школе его поставить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM тренер-преподаватель ДЮСШ № 16, чемпион мира, обладатель кубка мира по шашкам Владимир Скрабов.

В департаменте спорта тренеров успокаивают, что в зарплате они не потеряют. Но система мотивации изменится.

«Кто-то из тренеров будет получать больше, у которого больше воспитанников и у кого они показывают высокие результаты, кто-то чуть меньше. Но само учреждение может ввести дополнительные коэффициенты например для тех, кто работает с начинающими, и тем самым скорректировать заработную плату», — сказал Дмитрий Ведьмедев.

По словам заместителя мэра Ярославля по социальной политике Ивана Лилеева, вопрос об отпусках решается на федеральном уровне, но пока не решен.

Два городских центра физической культуры и спорта — «Медведь» и «Молния» в целом продолжат свою работу с жителями тех районов, где расположены спортивные объекты. Но ряду преподавателей придется пройти переподготовку.