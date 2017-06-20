Москва, 20 июня, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Цены на нефть 20 июня остаются у своих минимальных значений начала мая. Давление на котировки оказывает существующее превалирование предложения нефти на мировом рынке над спросом, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

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«Эти негативные настроения еще подогреваются безостановочным ростом количества действующих буровых вышек в США. Согласно обнародованным на прошлой неделе последним данным от сервисной компании Baker Hughes их число выросло за предыдущую неделю на 6 штук до 747», — пояснил эксперт.

«Скорее всего, нефтяные котировки будут еще какое-то время консолидироваться у минимальных значений до публикации новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США», — считает Костенко.

«20 июня поздно вечером выйдут цифры по запасам от Американского института нефти (API), а 21 июня — от Министерства энергетики. Если они опять покажут рост запасов нефти или бензина, то это может стать основанием для возобновления негативной тенденции и падения нефтяных котировок в область 40 долларов за баррель», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 20 июня цены на нефть колеблются на опасениях по поводу выполнения соглашения ОПЕК+. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,09%, до $46,97 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,05% — до $44,45.

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