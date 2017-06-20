Москва, 20 июня, 2017, 12:32 — ИА Регнум. «Верховный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор Московского городского суда от 3 апреля, который таким образом вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

777546 Шпионаж

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге был задержан житель Эстонии Арсен Мардалейшвили. По данным сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, иностранный гражданин собирал сведения военного характера.

«Мардалейшвили по заданию Департамента охранной полиции МВД Эстонии целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении ВС РФ», — отмечалось тогда в сообщении ведомства.

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