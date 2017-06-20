Сана, 20 июня, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Эпидемия холеры в Йемене за два месяца унесла жизни 1 тыс. 146 человек, такие данные приводит 20 июня Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), сообщает Anadolu.

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

С 27 апреля ВОЗ зафиксировала 166 тыс. 976 случаев заболевания холерой, информация о скончавшихся также учитывается с этой даты.

Наибольшее число смертельных случаев зафиксировано в провинции Хаджа, здесь скончалось 195 человек.

По данным ВОЗ, причиной трагедии стала гражданская война в Йемене, которая фактически уничтожила систему здравоохранения, что вызывает трудности в борьбе с эпидемией.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы-хуситы свергли президента страны Хади Мансура и заняли столицу страны город Сана.

В 2015 году на стороне Мансура в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, в результате страна переживает гуманитарную катастрофу. По данным ООН, в конфликте погибло более 10 тыс. человек, порядка 11% населения страны стали беженцами.