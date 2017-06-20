Кемерово, 20 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Слухи о болезни губернатора Кемеровской области ходят давно, эти слухи неоднократно опровергались людьми из его окружения. Но очевидно одно — уйти с поста он может только сам, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Government.ru Аман Гумирович Тулеев

«Крайне сложно представить, что Тулеев сделает заявление — «я устал, я ухожу». Характер его отношений с президентом РФ Владимиром Путиным и его заслуги перед страной таковы, что предложить ему уйти на заслуженных отдых, ни у кого язык не поворачивается», — сказал он.

«Определенные сигналы для Тулеева были, связанные с задержанием двух вице-губернаторов в Кемеровской области. Это можно воспринимать как давление на Тулеева. Но я полагаю, что его авторитет в области настолько велик, что добровольной отставки можно и не дождаться», — отметил Калачев.

«Вопрос о кандидатуре преемника даже не считаю возможным рассматривать. Хотя вбросы по этому поводу были пару лет назад. Но на сегодняшний день Кемеровская область настолько стоит особняком, именно в отношении таких вещей как запрос на обновление, что даже комментировать сложно», — пояснил эксперт.

«Если говорить о преемнике, который обеспечил бы преемственность и был бы обязан лично Тулееву, что есть преемник, выросший внутри «тулеевской» системы, то такого пока нет. После Тулеева кто бы ни был главой региона, ему придется крайне сложно потому, что наследство будет непростое, мягко говоря. Ведь вся система, которая там выстроена, она выстроена непосредственно под Тулеева», — отметил эксперт.

«Болен Тулеев или не болен — это не столь даже важно, потому что он на особом положении. Несменяемость — это то, чего хочет Тулеев. Пенсионером он явно не хочет быть. Для таких людей выход на пенсию — конец всему», — считает Калачев.

«Глубоко убежден, что Тулеев уйдет, если он вообще уйдет, тогда, когда сам захочет, а он явно этого не хочет. Мне кажется, у Тулеева есть единственное желание быть губернатором до последних дней жизни и умереть на рабочем месте», — высказал свое мнение эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Кузбасса Аман Тулеев в очередной раз продлил свой отпуск, в связи с чем ряд изданий предположил, что он готовится уйти в отставку по состоянию здоровья. По некоторым данным, он уже написал заявление об отставке с 1 июля, и сейчас «торг идет за место в Совете Федерации и сохранение семейных активов».

Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область 1 июля 1997 года.

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