Киев, 20 июня, 2017, 12:02 — ИА Регнум.

Фото: пресс-служба президента Украины

«Посмотрите, какая мощная и фантастическая поддержка сейчас есть у нас в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (выборов президента США — ред.). И у нас фантастическая программа… Очень важно, что моя встреча, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина (президент России Владимир Путин — ред.)», — отметил Порошенко.

По его словам, Украина «имеет очень прочную двухпартийную поддержку в Конгрессе США». Порошенко отметил, что «замечательным подарком» его стране стало и решение Сената США о введении новых санкций против России. Глава украинского государства проинформировал, что во время его рабочего визита запланировано «очень большое количество встреч»: «Будут встречи в Белом доме, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в министерстве обороны, в министерстве торговли, в министерстве энергетики».

«Никогда такого мощного визита не было. И именно для того, чтобы мы имели возможность переговорить и по нашему сотрудничеству в области безопасности, политической и экономической сферах», — подчеркнул Порошенко.

Отмечается, что президент начал свой рабочий визит в США с почтения памяти жертв Голодомора 1932−1933 годов на Украине. «Большинство в мире не знали, где находится Украина, не говоря уже о Голодоморе. А сейчас не найти в мире человека, который бы нас не любил, не уважал и не отдавал дань нашему народу», — считает Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина «прошла большое расстояние, несмотря на огромные испытания», и поблагодарил украинскую диаспору США за «значительные усилия и единство»: «Все, что происходит сейчас на Украине, есть в сердце диаспоры. Мы это чувствуем. И нам не нужно обращаться за помощью — диаспора и так делает все, что может». Порошенко добавил, что благодаря усилиям украинской общины военные, получившие ранения в «АТО», получают в США необходимую помощь в лечении и реабилитации.

Президент полагает, что стране «удалось остановить внешнюю агрессию и восстановление Российской империи». Он напомнил, что за последние три года официальному Киеву «удалось возродить мощную украинскую армию, которая приобрела уникальный опыт». Глава страны выразил уверенность в том, что именно армия является гарантией независимости Украины, свободы и демократии. При этом Порошенко отметил, что война не является поводом для того, чтобы не проводить реформы внутри страны. «Все наши партнеры — США, Европейский Союз, Австралия, Япония, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития — все утверждают, что мы сделали больше реформ, чем за 23 года до этого», — подчеркнул он.

В то же время глава государства назвал самым большим достижением Украины введение безвизового режима для украинских граждан с Евросоюзом: «И это не просто право на пересечение границы. Это окончательное farewell Российской империи и возвращения нашего народа в европейскую семью».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Белом доме подтвердили, что в Вашингтоне президент Дональд Трамп и вице-президент США Майкл Пенс встретятся с украинским президентом Петром Порошенко. Встреча запланирована на 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 по Киеву).