Краснодар, 20 июня, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Голевой феерией, которую устроили на поле стадиона «Фишт» сборные Австралии и Германии в рамках матчей Кубка Конфедераций, смогли насладиться почти 30 тыс. болельщиков. Нельзя сказать, что спортивная арена была забита до отказа: стадион рассчитан на 45 тыс. мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Однако удовольствие от игры это не испортило.

Ru.fifa.com Матч Австралия — Германия

Счёт открыл уже на пятой минуте Ларс Штиндль. Потом австралийцы сравняли его благодаря удару Томаса Рогича. Под конец первого тайма свою команду вперед вывел игрок немецкой сборной Юлиан Дракслер, пробив пенальти.

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В начале второго тайма австралийцы вновь пропустили. На этот раз автором гола стал Леон Горецка. Но на 56-й Томи Юрич отыграл один мяч.

«Команда играет в таком составе меньше 10 дней», — отметил на послематчевой пресс-конференции тренер немцев Йоахим Лев.

«Мы прекрасно смотрелись в первой половине встречи, нам удавались хорошие комбинации. Единственное, что нас не устроило по первому тайму, — счет на табло (2:1). При таком количестве голевых моментов, мы должны были вести с большей разницей. Многие футболисты впервые сыграли на таком серьезном международном турнире. Я очень доволен», — добавил главный тренер сборной Германии.

Как прокомментировал прошедший матч главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу, в первом тайме футболисты слишком низко садились в оборону, позволяя немцам слишком многое у своих ворот.

«Мы так и не смогли нащупать свою игру. После перерыва я попросил активнее идти вперед. Я хотел, чтобы команда показала свой характер, и она это сделала, поэтому мне не в чем упрекнуть её», — добавил Постекоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, старт Кубку Конфедераций был дан в Санкт-Петербурге 17 июня. Матчи первенства проходят в также в Москве, Казани и Сочи. В олимпийской столице первый матч состоялся 19 июня между сборными Австралии и германии. Следующий матч пройдёт уже 21 июня. На стадионе «Фишт» Мексика сыграет против Новой Зеландии.