Донецк, 20 июня, 2017, 11:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано снижение интенсивности боевых действий с применением тяжелой артиллерии. Наиболее «горячими точками» были Приморское и Луганское направления. Данную информацию сегодня, 20 июня, сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

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По данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 37 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 16 населенных пунктах: «Обстрелам подверглись 16 населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

Народная милиция ЛНР информирует, что 19 июня «киевские силовики» шесть раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Славяносербск, Фрунзе, Желтое, Сокольники, Голубовское. При этом ВСУ вели огонь из арторудий калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее, 19 июня, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил: «По информации нашей разведки, в связи с запланированной на завтра, 20 июня, встречей президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, командование штаба так называемого АТО и командиры, чьи подразделения находятся на линии боевого соприкосновения, а также руководители пресс-служб силовых структур Украины получили указания совершить ряд провокаций и информационных вбросов, компрометирующих Луганскую и Донецкую Народные Республики».

По словам Марочко, украинские военнослужащие применяют тактику обстрелов собственных территорий: «В результате одного из таких артобстрелов 15 июня военнослужащими 14-й бригады ВСУ пострадал населенный пункт Счастье. По данным украинских СМИ, в результате артобстрела пострадала 16-летняя девушка. При этом данная информация не подтверждена представителями Совместного центра контроля и координации и ОБСЕ».

В свою очередь, спикер штаба «АТО» Миронович отметил, что 19 июня «вследствие вражеских обстрелов четверо украинских воинов получили ранения». По его словам, за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 43 раза нарушили режим прекращения огня. При этом они «относительно меньше применяли тяжелую артиллерию».

Антон Миронович отметил, что на Приморском направлении войска ДНР 19 раз открывали огонь по украинским войскам: «Под огонь противника попал целый ряд наших опорных пунктов, в частности, в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Березового и Марьинки». Подполковник уточнил, что на этих участках войска ДНР применяли «гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, в отдельных случаях — зенитные установки и вооружения БТР». При этом позиции ВСУ в Павлополе обстреляли из минометов калибра 82 мм.

Миронович рассказал, что позиции ВСУ в районе Крымского (Бахмутская трасса, Луганское направление) «накрыло» огнем минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Также под обстрел попали украинские позиции в районе Станицы Луганской, Новозвановки, Желтого, Айдара и Новоалександровки.

В штабе «АТО» проинформировали, что на Донецком направлении «сложной ситуация остается в южном пригороде Авдеевки», где позиции ВСУ подвергались обстрелам из пехотного вооружения различных модификаций и зенитной установки. «Также на этом направлении вчера (19 июня) под вражеский огонь попали украинские воины, которые держат оборону в районе Каменки, Зайцево и Новолуганского», — подчеркнул Мотузяник.

Напомним, 20 июня в Белом доме подтвердили, что в Вашингтоне президент Трамп и вице-президент США Майкл Пенс встретятся с украинским президентом Порошенко. «Президент (Дональд Трамп — ред. ИА REGNUM ) встретится с советником по вопросам национальной безопасности МакМастером и приедет на встречу вице-президента Майкла Пенса с президентом Украины Петром Порошенко», — говорится в сообщении Белого дома. Встреча запланирована на 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 по Киеву).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия. Таким образом, стороны конфликта так и не выполнили первые три пункта Минских соглашений (Минск-2): 1. Об установлении «всеобъемлющего прекращения огня» и «его строгое выполнение, начиная с 00:00 (киевское время) 15 февраля 2015 года»; 2. Об отводе крупнокалиберной артиллерии (от 100 мм) от линии фронта; 3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ.