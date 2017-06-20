Страсбург, Франция, 20 июня, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Российский закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, является неправомерным. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека, постановление опубликовано 20 июня на сайте суда.

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

Согласно решению ЕСПЧ, действующий в России закон нарушает право на свободу самовыражения и является дискриминационным. Этот закон, запрещающий навязывание положительного образа гомосексуальных связей несовершеннолетним, был принят в России в 2013 году.

Постановление стало ответом на обращение в суд активистов ЛГБТ-движения Николая Баева, Алексея Киселева и Николая Алексеева. В период с 2009 по 2012 год Баев, Киселев и Алексеев привлекались к административной ответственности за гей-пропаганду в Рязани, Архангельске и Петербурге.

Николай Алексеев остался доволен решением суда, сообщают «Известия». Активист назвал заключение ЕСПЧ «эпохальным решением» в рамках процесса против России о запрете гей-пропаганды.

Прежде суд в Страсбурге уже выносил решение в пользу Алексеева. В 2010 году он оспаривал запрет на проведение гей-парадов в Москве.