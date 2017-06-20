ЕСПЧ назвал дискриминацией запрет гей-пропаганды среди детей в РФ
Страсбург, Франция, 20 июня, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Российский закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, является неправомерным. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека, постановление опубликовано 20 июня на сайте суда.
Согласно решению ЕСПЧ, действующий в России закон нарушает право на свободу самовыражения и является дискриминационным. Этот закон, запрещающий навязывание положительного образа гомосексуальных связей несовершеннолетним, был принят в России в 2013 году.
Постановление стало ответом на обращение в суд активистов ЛГБТ-движения Николая Баева, Алексея Киселева и Николая Алексеева. В период с 2009 по 2012 год Баев, Киселев и Алексеев привлекались к административной ответственности за гей-пропаганду в Рязани, Архангельске и Петербурге.
Николай Алексеев остался доволен решением суда, сообщают «Известия». Активист назвал заключение ЕСПЧ «эпохальным решением» в рамках процесса против России о запрете гей-пропаганды.
Прежде суд в Страсбурге уже выносил решение в пользу Алексеева. В 2010 году он оспаривал запрет на проведение гей-парадов в Москве.