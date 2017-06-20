Москва, 20 июня, 2017, 13:01 — ИА Регнум. С 20 июня по 20 июля 2017 года москвичи и гости столицы могут посетить выставку «Прорыв в прошлое. Тарковский & Плавинский», проходящую в рамках 39 Московского международного кинофестиваля в Новом пространстве Театра наций. Выставка организована Музеем Анатолия Зверева совместно с Фондом поддержки культурных и кинематографических инициатив «Два Андрея».

Пресс-служба Театра наций Дмитрий Плавинский. Автопортрет. 1957

По замыслу кураторов выставки, связующим звеном между кинорежиссером Андреем Тарковским и живописцем, графиком Дмитрием Плавинским, которые даже не встречались лично и не были знакомы, стало общее для обоих обращение к эстетике православной иконы — не слишком популярной теме среди советских художников. В то время как Тарковский снимал свою знаменитую ленту «Андрей Рублев» в Изборске, Суздале и Владимире, Плавинский путешествовал по русскому Северу и работал в церкви в том же Изборске.

Дмитрий Плавинский.

Сама идея соединения творчества столь разных художников в рамках одного проекта вызывает сомнения. Казалось бы, что общего у самого известного за рубежом русского кинорежиссера, лауреата престижнейших международных кинофестивалей, кумира целых поколений кинематографистов, героя десятков монографий и, как говорится, широко известного в узких кругах нонконформиста, создателя структурного символизма Дмитрия Плавинского?

Может показаться, что кураторы выставки хотят подсветить оставшегося в тени живописца славой режиссера. Как рассказала ИА REGNUM киновед, научный руководитель фонда «Два Андрея» Зоя Кошелева, она сама поначалу с недоверием отнеслась к этой идее. Во время планирования проекта фигура Дмитрия Плавинского то возникала, то отдалялась от общего замысла, связанного с Тарковским, но в конце концов все сомнения развеялись. Оказалось, что их действительно связывает многое: тяготение к одним и тем же мотивам, работа на русском Севере, жизнь в эмиграции и тоска по Родине… В конце концов мероприятие удалось приурочить к трем памятным датам: 50-летию фильма «Андрей Рублев», 85-летию со дня рождения Андрея Тарковского, 80-летию со дня рождения Дмитрия Плавинского.

Выставка занимает три этажа Нового пространства Театра наций. Первый знакомит посетителей с героями: на стенах развешены хроникальные кадры, отражающие разные этапы творчества, и краткие биографии сначала Тарковского, затем — Плавинского. На втором этаже представлены живопись и графика Дмитрия Плавинского, объединенные подзаголовком «Отпечаток памяти». Это очень своеобразные, выразительные работы, в которых воплощен чарующий, распадающийся на автономные частицы мир.

Отдельное место занимает с большим мастерством выполненный офорт «Плащаница Старицкой». Именно эта работа, проецируемая в большем масштабе на стену, стала центром мультимедийной инсталляции «Память», объединяющей с большой деликатностью и тактом творчество двух художников. Вдоль зала расположены вертикальные баннеры с образами из фильма «Андрей Рублев», которые как будто сопровождают посетителей выставки на пути к «Плащанице».

Многострадальной истории создания «Андрея Рублева» посвящено несколько залов цокольного этажа. Эта часть проекта под названием «Страсти по Андрею» может экспонироваться как отдельная выставка, адресованная не только поклонникам творчества кинорежиссера, но и всем интересующимся творческим процессом создания кинопроизведения. Отдельное место в экспозиции отведено историческим документам: страницам режиссерского сценария, рукописям, тексту заключения главной редакционной коллегии Комитета кинематографии, фрагментам протоколов обсуждения фильма в Госкино.

Организаторы предложили новый, неожиданный способ анализа фильма. В нескольких залах расположено девять экранов. На каждом демонстрируется одноминутный фрагмент и затем — подборка фотографий, на которых запечатлен процесс работы над данным эпизодом. Около трети этих фото представлены широкой публике впервые. Это уникальные материалы из архивов Ирмы Рауш-Тарковской, Павла Сафонова, Михаила Ромма, Вадима Юсова, Саввы Ямщикова и Александра Мстиславского. Как признались специалисты фонда «Два Андрея», от огромной массы фотографий пришлось отказаться, так что публика увидит все самое редкое, интересное и важное.

Как отметила Зоя Кошелева, совмещение ткани фильма с рабочими материалами дает абсолютно новое ощущение:

«Проект надо воспринимать как самостоятельный художественный объект: это не экспонирование артефактов, а создание новой художественной реальности. Проект, прежде всего, обращен к чувствам, эмоциям, но, с другой стороны, несмотря на свою глубокую эмоциональность, он выдерживает любые научные изыскания, потому что является новаторским по своей сути с точки зрения киноведения».

То, что выставку следует, в первую очередь, воспринимать эмоционально, а не рационально, подчеркнула и автор проекта Полина Лобачевская:

«Когда вы пройдетесь по залам, то многое там увидите, прочтете и почувствуете. Мы очень хотели, чтобы этот проект был эмоциональным, чтобы люди что-то особое почувствовали».

В общем и целом кураторам удалось достичь желаемого эффекта: приглушенный свет и точно направленные лучи вместе со звуковым сопровождением создают атмосферу подобающую для наиболее эмоционального восприятия живописных полотен и видеофрагментов.

Помимо собственно выставки проект включает кинолекторий «Два Андрея. Ближний круг» и кинопрограмму «Вокруг Тарковского», в рамках которой будут показаны полная версия «Андрея Рублева», картины Александра Сокурова, ленты о Тарковском и фильм Валерия Залотухи «Художник Дмитрий Плавинский».

Одним из первых посетителей выставки стал еще один Андрей — Звягинцев. Проект произвел сильное впечатление на кинорежиссера, страсть и любовь которого к творчеству Тарковского общеизвестна.