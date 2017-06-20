Кемерово, 20 июня, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Информацию о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покинет свой пост после 1 июля, ряд экспертов воспринял как очередную информационную утку или как «очередную информационную войну против бессменного губернатора».

Government.ru Аман Гумирович Тулеев

Политический аналитик Павел Клачков заявил ИА REGNUM , что только на его памяти были десятки, если не сотни, «отставок» Тулеева.

«Об отставке Тулеева говорилось, как о чем-то уже свершившемся. И каждый раз Аман Тулеев отстаивал свои позиции и выходил, кажется, просто из безвыходных ситуаций. Иногда это производило впечатление волшебства или даже шаманских его действий. И вот очередной срок, связанный с тем, что 20-летие на посту наступило. Конечно, система управления Кемеровской областью отлажена очень хорошо. Это совершенно особая территория со своими правилами, со своей политической жизнью, и во многом это такой авторский проект, достаточно успешно реализованный. И все держалось и держится исключительно на этом человеке. Он отрабатывал самые сложные задачи на своем регионе, которые ставил ему Кремль. И поэтому всегда был очень сильным и стоящим губернатором. Сейчас мы видим очередную, уже вроде как решённую ситуацию. Насколько это является какой-то попыткой очередной информационной войны против этого бессменного губернатора, мы пока сказать не можем, потому что нет никаких официальных заявлений», — отмечает Клачков.

Эксперт подчёркивает, что в любом случае важно понять, что «эту систему будет ошибкой ломать». По его словам, выстроенная система «должна быть плавно трансформирована уже под нужды какого-то нового политического периода».

«Любое обрушение такой тщательно выстроенной и откалиброванной системы власти в регионе чревато хаосом и разгулом самых диких страстей в борьбе за власть. Нельзя этого допустить. И здесь кремлёвская администрация должна принять мудрое и взвешенное решение с тем, чтобы, даже если эта система требует какого-то усовершенствования, то это не должен быть слом, иначе мы получим на месте благополучного субъекта федерации очаги напряжений, что не нужно никому, особенно в преддверии президентских выборов. Но пока нет официального заявления, мы делим шкуру неубитого медведя», — подчеркнул политический аналитик Павел Клачков

Политолог Сергей Бирюков также считает, что делать заключения политического характера на основе «подобного рода слухов — едва ли разумно».

«Для большинства аналитиков сегодня так или иначе очевидно, что Аман Тулеев едва ли покинет свой пост до завершения президентской кампании 2018 года, принимая во внимание политическую значимость возглавляемого региона. Все последующие кадровые решения являются исключительной компетенцией президента России. Очевидно, что все разумные и ответственные политические и бизнес-акторы заинтересованы в том, чтобы политические трансформации в этом субъекте происходили исключительно в эволюционном, управляемом и консенсусном режиме ‑ и в подобном же режиме принимались все иные связанные с этим процессом решения. Для такого непростого в социально-экономическом отношении региона как Кузбасс, любой вариант неэволюционного развития ситуации представляется крайне нежелательным. Авторитет губернатора Тулеева, несмотря на эффекты экономического кризиса и их влияние в регионе, на сегодняшний день выглядит достаточным для того, чтобы содействовать подобному эволюционному протеканию трансформационных и транзитных процессов», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Бирюков.

Политолог Александр Минжуренко в то же время отмечает, что «Аман Тулеев уже дважды продлевал свой отпуск на неопределённые сроки, что в общем-то не практикуется».

«Поэтому, видимо да, вероятность отставки существует, и она высокая. Я думаю, если он покинет свой пост, то это не вызовет бури в регионе. Когда он приходил к власти, это были другие времена. А теперь, можно сказать, что всё централизованно, заорганизованно. И я думаю, что вопрос решится не в Кемерове, а в Москве, и большой интриги в связи с этим я не вижу, все пройдёт в плановом порядке», — сказал ИА REGNUM Минжуренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев написал заявление об отставке после 1 июля. Источник, который сообщил редакции данную информацию, также сказал, что сейчас «торг идёт за место в Совете Федерации и сохранение семейных активов».

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Отметим, что ранее стало известно о том, что Тулеев продлил отпуск, который начался 22 мая. И это было второе продление отпуска, первое произошло на прошлой неделе.

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Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область 1 июля 1997 года.