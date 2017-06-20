Санкт-Петербург, 20 июня, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге стало меньше иностранных туристов. Такие данные озвучил 20 июня на заседании городского правительства глава комитета по развитию туризму Андрей Мушкарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Гришин Сенат и Синод. Медный всадник. Санкт-Петербург

В целом город на Неве в 2016 году посетили 6,9 млн путешественников. Из них 3,7 млн человек были жителями других регионов России, этот показатель составил 108% от запланированного ранее городскими властями. При этом иностранных туристов прибыло лишь 3,3 млн человек, что составляет только 88% от целевых показателей.

Андрей Мушкарев заявил, что для корректного расчета количества иностранных туристов отсутствует методика, так как сейчас учитывается лишь те гости, что прибыли в Петербург через городские или областные пункты пропуска. При этом, согласно данным консульских учреждений МИДа, более 30% иностранцев, прилетающих в Москву, также посещают и Петербург.

«Есть основание предположить, что в Петербурге за отчетный период побывали более 4 млн гостей из-за рубежа. Но необходимо отметить обстоятельство, действительно повлиявшее на снижение потока иностранных туристов — это сокращение прямых авиарейсов, прибывающих в «Пулково» из-за рубежа», — сказал Мушкарев.

По словам чиновника, недостаток иностранцев был компенсирован российскими туристами. Смольный рассчитывает, что в 2017 году количество туристов в Петербурге достигнет 7 млн человек.

Мушкарев заявил, что в целом сфера туризма заработала в 2016 году более 28 млрд рублей, но объем платных услуг составил лишь 87% от планового показателя, или 24,7 млрд рублей. В целом, это на 10% больше, чем в 2015 году, гостиницы заработали более 19 млрд рублей, что тоже превысило уровень 2015 года на 20%.

Сравнительно низкий процент достижения плановых значений Мушкарев объяснил тем, что не все субъекты туриндустрии предоставляют отчетность в Росстат; кроме того, статистические данные вообще не учитывают туристические услуги, приобретенные юридическими лицами.

Комитет по развитию туризма уже работает с городским парламентом над законом, по которому все туристические компании должны будут вносить данные в специальный реестр, который в Смольном начали создавать еще в прошлом году.

В свою очередь глава городского комитета по культуре Константин Сухенко сообщил, что в целом эффективность программы «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге» на 2015−2020 годы» в прошлом году составила 93,4%.

При этом уровень посещаемости культурных учреждений в 2016 году достиг 103,4%. «Это означает, что каждый житель Петербурга в среднем посетил городские учреждения культуры 4,6 раза», — сказал Сухенко.

Музеи в Санкт-Петербурге посетили более 7 млн человек. Однако посещаемость театров составила лишь 92% от запланированных цифр. «Это обусловлено некоторым снижением уровня реальных доходов населения», — заметил Сухенко. Количество зрителей театральных и концертных программ в северной столице в прошлом году превысило 3 млн человек, театры дали более 50 премьер.

Губернатор Георгий Полтавченко предложил поправить ситуацию с помощью скидок для компаний и школ.

«Думаю, что (снижение посещаемости театров — прим.ред.) в том числе связано с тем, что доходы несколько упали у людей. Нужно организовать такие коллективные просмотры спектаклей с соответствующими скидками для предприятий нашего города, для учебных заведений. Эту работу в текущем году надо активизировать», — заметил градоначальник.

Напомним, в апреле 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести систему электронных виз для отдельных категорий иностранцев, приезжающих в Северную столицу. Об этом Полтавченко заявил в письме председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Прежде всего, речь идет об упрощении визового режима для иностранных гостей, приезжающих на спортивные мероприятия, конгрессы и выставки.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обращался к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести кратковременный безвизовый въезд для туристических групп, прибывающих в Петербург на самолетах через аэропорт «Пулково». Этот вопрос прорабатывают в МИД и в Совете безопасности РФ.