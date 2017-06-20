Калуга, 20 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Главы муниципальных образований Калужской области должны нести личную ответственность за ликвидацию стихийных свалок мусора на своей территории. Об этом на заседании регионального кабинета министров заявил губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свалка ворона

В рамках заседания областного правительства были рассмотрены результаты федерального мониторинга ОНФ загрязнённости регионов стихийными мусорными свалками. Калужская область вошла в тройку лидеров с 208 свалками. На первом месте Тульская область, где обнаружили 340 свалок, а самым чистым регионом названа Белгородская область, где нашли 24 стихийные свалки, причём к текущему моменту 17 из них ликвидировали.

Глава региона поручил решить проблему утилизации мусора в ближайшее время.

«У главы района на своей территории должна быть информация по каждой свалке, — заявил он. — Решение проблемы ликвидации стихийных свалок не требует большого финансирования. Необходимо лишь проявление власти и способности управлять своей территорией. Займитесь этой работой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления. Только в 2016 году в Калужской области прокурорами выявлено более 50 несанкционированных мусорных свалок. В суды направлены исковые заявления с требованиями к органам местного самоуправления их ликвидировать.