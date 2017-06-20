Москва, 20 июня, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Рубль будет незначительно укрепляться к доллару, но это не изменит общего тренда на ослабление российской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Банк России Рубль

«Некоторая стабильность рубля будет сохраняться в ближайшие дни из-за повышенного спроса на ликвидность, который формируется в налоговый период, и из-за приближения выплат по дивидендам. Росийская валюта даже может немного укрепляться к доллару и евро — в пределах 10−15 копеек, — но в среднесрочном периоде будет преобладать общий нисходящий тренд», — считает Люшин.

По его словам, рубль во вторник, 20 июня, продолжает ослабление и приближается к курсу 58 рублей за доллар.

«Это происходит как на фоне сохранения относительно низких цен нп нефть, так и из-за продолжающегося разворота в интересах иностранных инвесторов в отношении ОФЗ», — объясняет Люшин.

Тем не менее, по его словам, рубль почти не реагирует на нефтяные цены — при стоимости барреля нефти марки Brent в 47 долларов, российская валюта осталась неподвижной. Впрочем, уверен Люшин, скоро курс рубля все же пойдёт вниз.

«Пробитие важного уровня в 58 рублей за доллар открывает дорогу к дальнейшему ослаблению до курса 59,5 рублей к доллару и 67,5 рублей к евро», — уверен Люшин.

На этих отметках, по его словам, рубль ненадолго закрепится, но затем все равно продолжит ослабевать.