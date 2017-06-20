Рыбинск, Ярославская область, 20 июня, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Появление платежных квитанций от АО «ЯрОблЕИРЦ» в Рыбинске Ярославской области привело к жалобам горожан и очередям в единственном офисе новой областной структуры. Об этом сообщает издание «РыбинскOnline».

Рыбинск

Жители Рыбинска жалуются, что в платежках занесена плата за несуществующие услуги — например, за горячую воду владельцам водонагревательных колонок, неверное начисление сумм, неразбериху с лицевыми счетами. Помимо этого, АО «ЯрОблЕИРЦ» стало выписывать двойные квитанций — при наличии счета от управляющей компании за оказанные услуги, ЯрОблЕИРЦ в свои квитанции включил начисление в пользу другой УК — недавно созданной МУП «УК Муниципальная». Квитанции разносятся с опозданием на неделю.

«У нас пока нет точной информации, сколько физических лиц перешло на обслуживание в АО «ЯрОблЕИРЦ», но и из организаций — это МУПы «УК Муниципальная», «Водоканал» и «Теплоэнерго». От жителей у нас очень много жалоб. «ЯрОблЕИРЦ» имеет в городе только один офис и туда людям со своими проблемами очень трудно дозвониться. Когда приходишь туда, то большие очереди и рыбинцам приходится очень долго в них стоять, чтобы разобраться со своей ситуацией», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска.

Аналогичные жалобы поступают в адрес муниципальных депутатов.

«Раньше в каждой управляющей компании были свои консультационные пункты, где можно было решить проблемы по начислениям квартплаты. По квитанциям «ЯрОблЕИРЦ» только один такой пункт. Люди вынуждены ехать через весь город, чтобы разобраться с платежами, это очень неудобно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя муниципального совета Рыбинска Александр Соколов.

По сведениям ИА REGNUM, муниципальные предприятия «Водоканал» и «Теплоэнерго» несут потери из-за неверного начисления сумм абонентам, которое теперь производит «ЯрОблЕИРЦ». Так, по услугам «Теплоэнерго» за май было начислено примерно на 5 млн рублей меньше. Кроме того, в сами муниципальные предприятия деньги поступают с опозданием, так как платеж идет на счет «ЯрОблЕИРЦ» и уже оттуда — поставщикам ресурсов.

В ряде случаев новый платежный агент не учел показатели общедовмовых приборов учета, в других — индивидуальных приборов учета по горячей воде. Трудности возникают с передачей показателей счетчиков — люди не могут дозвониться до офиса «ЯрОблЕИРЦ».

Ранее платежным агентом для «Водоканала» и «Теплоэнерго» был муниципальный «Информационно-расчетный центр», который теперь потерял большую часть этого заказа.