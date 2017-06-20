Петрозаводск, 20 июня, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Спасатели Карелии обнаружили и доставили на берег перевернувшуюся вечером 19 июня на Ладожском озере лодку. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 июня, в пресс-службе ГУ МЧС Карелии, поиски троих пострадавших в Питкярантском районе продолжаются: в спасательных работах задействованы 123 человека, в том числе пять водолазных групп и два вертолета. Двое спасшихся подростков госпитализированы в Сортавальскую ЦРБ.

George Hodan Лодка

По данным информационного агентства «Республика Карелия», глава администрации соседнего с местом происшествия Сортавальского района Леонид Гулевич заявил, что к озеру направляются родители пострадавших.

Напомним, 19 июня около 20:00 пять подростков 16−17 лет перевернулись на лодке во время рыбалки в Импилахтинском заливе Ладожского озера. На берег самостоятельно выбрался один молодой человек; еще одного спасатели сняли с одного из островов. Среди пропавших без вести по-прежнему числятся двое юношей и одна девушка. Их поиски возглавил врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Спасательная операция продолжается.