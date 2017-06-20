Санкт-Петербург, 20 июня, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение мужчине, ударившему сотрудника ОМОН Росгвардии во время несанкционированной массовой акции на Марсовом поле Санкт-Петербурга 12 июня. Об этом сегодня, 20 июня, сообщило Главное следственное управление СКР по региону.

Sergey Rodovnichenko ОМОН на работе

Ранее стало известно о задержании подозреваемого, мужчины 1984 года рождения, который, как предполагалось, ударил омоновца в бронежилет ножом или другим острым предметом. Однако предположение об использовании нападавшим оружия не подтвердилась.

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По версии следствия, днем 12 июня обвиняемый, находясь на Марсовом поле, во время проведения несанкционированного митинга ударил кулаком по спине сотрудника правоохранительных органов.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Максимальное наказание за это преступление — до пяти лет лишения свободы.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнули в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, массовая акция на Марсовом поле 12 июня была организована сторонниками Алексея Навального под лозунгами борьбы с коррупцией. Городские власти отказались согласовать акцию, сославшись на проведение на Марсовом поле исторического фестиваля, и предложили для митинга площадку в Удельном парке. Но организаторы акции отвергли это предложение властей и призвали сторонников прийти на Марсово поле. Прибывшим туда людям вновь предложили проследовать в Удельный парк на автобусах, но они отказались.

В результате полиция пресекла несогласованную акцию, на которую вышло несколько тысяч человек. Было задержано около 600 человек, они привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции и неповиновение сотрудникам полиции и приговорены к штрафам и административным арестам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге был установлен и задержан 17-летний молодой человек, который подозревается в нападении на полицейского в ходе массовой несанкционированной акции на Марсовом поле 12 июня. По версии следствия, он ударил кулаком по лицу сотрудника патрульно-постовой службы. В настоящее время юноша отпущен под подписку о невыезде, обвинение ему пока не предъявлено.