Миасс, Челябинская область, 20 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В администрации Миасса сотрудники силовых структур утром 20 июня провели следственные действия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в силовых структурах Челябинской области.

RobillardMichel Обыск

В силовом ведомстве отметили, что называть происходящее обысками преждевременно, следственные мероприятия проводит СКР по Челябинской области. Производятся ли они по уже возбужденному делу, в УФСБ не сообщили.

«Комментировать будет Следственный комитет, они будут возбуждать уголовное дело. Про обыски говорить пока рано, они проводятся при возбужденном уголовном деле. Проводятся следственно-оперативные мероприятия», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

По сообщениям СМИ, глава Миасса Геннадий Васьков с утра вошел в здание администрации и до сих пор там остается. В Следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области сообщили, что информация будет предоставлена лишь через некоторое время.

Ранее по теме: В администрацию Миасса нагрянули сотрудники силовых структур

А между тем региональное управление СКР уже заявило о возбуждении уголовного дела. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ России.

«Должностными лицами администрации города Миасс в 2016 году были совершены мошеннические действия при отчуждении земельных участков. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в заявлении СКР.

Напомним, с начала 2017 года обострилось противостояние между чиновниками в Миассе. Поводы явно не обозначены, но по сообщениям источников из администрации и депутатского корпуса Миасса, затронуты бизнес-интересы различных групп. В центре внимания влиятельных людей оказались земельные участки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2010 года руководство Миасса менялось несколько раз. В период, когда главой города был Игорь Войнов, сменились несколько сити-менеджеров. Наиболее известен широкой публике из них Виктор Ардабьевский. 30 сентября 2013 года он был задержан правоохранительными органами и затем обвинён в бандитизме и в организации заказных убийств двоих местных коммерсантов.

В 2015 году должность сити-менеджера была упразднена и теперь Миассом руководит единый мэр, избираемый местным собранием депутатов. В данный момент им является Геннадий Васьков, утверждённый 27 ноября 2015 года. Но жизнь в городе мирной не стала. В марте 2017 года депутаты фактически сорвали голосование по отчёту Васькова об итогах работы за 2016 год. Стандартная процедура отчёта главы города обернулась политическим противостоянием и пикетами в поддержку Васькова.

По данным некоторых наблюдателей, целью политического кризиса была отставка Васькова. При этом о возможном возбуждении уголовного дела речь шла ещё весной. Тогда силовики также посетили мэрию, где провели выемку документов.

В Миассе проживают более 150 тыс. человек. Относится к числу моногородов. Среди крупнейших предприятий — автомобильный завод «УралАЗ», Государственный ракетный центр, «НПО электромеханики» и «Миасский машиностроительный завод».