Кемерово, 20 июня, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Уже несколько лет очевидно, что эпоха Амана Тулеева подходит к концу. Наверняка он уже готовил почву для своего ухода, для сохранения политического и экономического влияния, сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин, комментируя распространившуюся сегодня информацию о том, что губернатор Кузбасса решил уйти в отставку.

Government.ru Аман Гумирович Тулеев

Я не уверен пока, что информация достоверна, но в любом случае для Кузбасса с уходом Тулеева — сегодня ли, завтра ли, наступают непростые времена. Будет «ломка по Тулееву» — жители области воспитаны в духе патернализма, для них он не столько губернатор, сколько вождь в сталинском смысле этого слова, — продолжает эксперт.

Аман Тулеев пользуется безусловной поддержкой населения не только в своем регионе. Он популярен и в других субъектах Федерации, — отмечает Савостин. — Нередко жители соседних регионов сравнивают своих губернаторов с кузбасским лидером, и это сравнение всегда в пользу Тулеева. Однако есть здесь и оборотная сторона — в регионе все «завязано» на одного человека, и есть риск, что стабильно функционирующая система просто «лопнет», когда этот человек в силу тех или иных обстоятельств уйдет. Явного преемника он не вырастил, и уже сейчас на низком старте находятся силы, которые хотят побороться за политическое и экономическое наследство губернатора. Боюсь, что борьба может в прямом смысле слова стать кровопролитной. Именно поэтому требуется особое внимание Кремля к ситуации в Кузбассе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Кузбасса в очередной раз продлил свой отпуск, в связи с чем ряд изданий предположили, что он готовится уйти в отставку по состоянию здоровья. По некоторым данным, он уже написал заявление об отставке с 1 июля, и сейчас «торг идет за место в Совете Федерации и сохранение семейных активов».