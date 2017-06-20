Москва, 20 июня, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Главная претензия Запада к Путину заключается в том, что он остановил распад России, заложенный его предшественником, и начал ее внешнеполитическое усиление и защиту суверенитета, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

"Путин оказался президентом, который вдруг остановил процесс, который все ожидали — распада России, а дальше все будет «нормально» … Он стал проводить политику на усиление России и на усиление независимой политики России согласно российским интересам, которые не соответствуют американским», — заявил Кедми.

По словам эксперта, США идентифицировали в Путине причину усиления России, и пришли к выводу, что в существенной степени, причина отказа России уходить в небытие кроется в личности Путина.

«Было определено, что причина всего этого — это Путин. Сконцентрировав на нем атаку, можно попытаться привести к изменению власти в России… И поэтому пошла политика с начала XXI века на делегитимацию России, российской власти и российского президента», — продолжил мысль Кедми.

Он также убежден, что Запад хочет смены власти в России посредством внешнего давления и внутренних дестабилизирующих факторов, которые должны вступить в резонанс.

«Второе, у них еще теплится надежда, что они смогут привести к смене власти в России. Питаясь внешним давлением, и при помощи внутреннего, привести к тому, что будет другой президент. Они в это верили абсолютно еще два года назад», — закончил Кедми, имея в виду желание США использовать украинский фактор и войну в Донбассе как рычаг для госпереворота в России.

Яков Кедми также заметил, что Запад не интересует наличие или отсутствие демократии в России, а тема проблемы демократии — ничто иное, как элемент пропагандистской войны против РФ.