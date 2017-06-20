Дакка, 20 июня, 2017, 10:53 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 человека погибли в Бангладеш за последние 48 часов от ударов молнии, сообщает 20 июня Agence France-Presse.

U.S. Air Force photo by Edward Aspera Jr Молния

Подобные трагедии в Бангладеш не редкость: от молний ежегодно погибают сотни людей, по мнению экспертов, изменение климата еще больше усугубляет данную проблему.

Кроме того, сокращение лесов, выступающих в роли громоотводов, также сказывается на увеличении смертельных случаев.

Как результат, было принято решение посадить в стране миллионы пальм — это решение поможет сократить число жертв природной стихии.

В 2016 году от ударов молний погибло более 200 человек, из них 82 погибли за один день. Тогда правительству пришлось объявить о чрезвычайной ситуации в стране.

По словам аналитиков, реальная смертность значительно выше официальной, так, некоторые независимые группы утверждают о 349 погибших от удара молниями в 2016 году. В связи с этим было принято решение посадить в стране миллионы пальм.