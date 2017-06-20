Петрозаводск, 20 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Органы Следственного комитета РФ по Республике Карелия возбудили уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия на Ладожском озере, в результате которого пропали трое молодых людей. Поиски пропавших продолжаются.

Осенняя мгла Ладожское озеро

Как сообщили 20 июня в СКР, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следственных органов, пятеро несовершеннолетних приехали из города Сортавала в поселок Импилахти Питкярантского района Карелии, где один из них взял у своей родственницы алюминиевую лодку типа «Казанка» с мотором. После этого молодые люди вышли на акваторию залива Импилахти Ладожского озера, не имея спасательных жилетов. В ходе движения лодка опрокинулась, и подростки оказались в воде. Двоим из них удалось спастись, трое пропали без вести.

«В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению троих несовершеннолетних, которые находились в лодке и оказались в воде. По делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по информации властей Карелии, общая группировка поисково-спасательных сил и средств по состоянию на 5:30 утра в Питкярантском районе республики составляет 264 человека (в том числе, водолазные группы) и 55 единиц техники. К работе привлечены 2 вертолета Ми-8.

Определены дополнительные места для работы водолазных групп, планируется усиление группировки спасателей. Работу могут осложнить погодные условия — по метеопрогнозу сегодня в акватории Ладожского озера ожидаются порывы ветра до 10 метров в секунду.

В настоящий момент спасенные подростки в состоянии средней тяжести госпитализированы в Сортавальскую центральную больницу. Как рассказал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, выехавший на место ЧП и возглавивший спасательную операцию, с подростками и родителями работают врачи и психологи, им будет оказана вся необходимая помощь.

«Поисково-спасательная операция ведется круглосуточно. Мы координируем работу всех служб», — уточнил Артур Парфенчиков.