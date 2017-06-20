Кемерово, 20 июня, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Глава Кемеровской области Аман Тулеев продлил отпуск, который начался 22 мая. Выйти на работу он должен был 19 июня. И это уже второе продление отпуска, первое произошло на прошлой неделе. Об этом «Коммерсанту» заявили в кемеровской администрации. Причины, по которым отдых губернатора затянулся, в региональной администрации называть не стали.

Government.ru Аман Гумирович Тулеев

Из-за длительного отсутствия Тулеева на рабочем месте вновь появились слухи о его болезни. Однако в пресс-службе заверили, что здоровье Тулеева опасений не вызывает. Источник издания и вовсе считает, что Аман Тулеев хочет формально пробыть на своем посту ровно 20 лет, то есть до 1 июля.

В то же время, как сообщил источник ИА REGNUM, Аман Тулеев уже написал заявление об отставке после 1 июля. И сейчас «торг идет за место в Совете Федерации и сохранение семейных активов».

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что слухи о скором уходе того или иного высокопоставленного чиновника возникают постоянно и сопровождают всю его карьеру.

«Недовольных ведь всегда хватает. Однако в случае с Аманом Тулеевым, по всей видимости, эти слухи имеют под собой реальное основание. Хватка Амана Гумировича, долгие годы державшего Кузбасс железной рукой, ослабла. Вначале прошла череда уголовных дел в отношении его заместителей и части региональных силовиков. А потом и здоровье начало сдавать. Теперь вот затянувшийся отпуск. Кемеровская область мне неплохо знакома. А потому я вполне понимаю, насколько это специфичный регион. И насколько сложно там иметь свою, независимую от региональных властей позицию. Отдельная история — это региональные выборы, где Кемеровская область стабильно показывала северокавказские результаты. Тулеев действительно много сделал для региона, и жители это безусловно видят и ценят. Что будет после его ухода, сказать сложно. Важно понимать, кто придет ему на смену и с какими задачами. Сможет ли он найти общий язык с элитой региона, и будет ли он это делать. Так что давать прогнозы — дело неблагодарное. Но в одном я точно уверен, что Кузбасс ждут большие изменения и в плане «смягчения нравов», и в плане ротации элит. На мой взгляд, это хорошо», — считает Антонов.

Отметим, Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область 1 июля 1997 года.