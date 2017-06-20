Гавана, 20 июня, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что для него «возмутительно» видеть «захватническую общественность, которая скандирует «США! США!».

GregMontani Флаг Кубы

«Конечно, политика Трампа знаменует собой регресс в отношениях между двумя странами», — сообщил он журналистам в Вене.

«Я ожидаю, что эти меры будут влиять на отношения США с Латинской Америкой и повредят их внешней политике», — добавил министр.

Это первое реакция члена кубинского правительства после объявления Трампа, который 16 июня подписал распоряжение об ограничении поездок американцев на остров и бизнеса с компаниями, имеющими отношение к вооруженным силам Кубы, что направило вспять процесс «оттепели», инициированный бывшим президентом Бараком Обамой.

«Эти меры, введенные (Трампом), игнорируют поддержку большинства в Конгрессе (США) о снятии блокады, многие из них республиканцы, бизнес-сектор, СМИ, социальные сети и представители общественного мнения», — отметил Родригес.

По мнению министра иностранных дел Кубы, «Трамп снова опрометчиво принял решение, что только на пользу узким интересам и горстке политиков».

Родригес подчеркнул, что ему кажется «ребячеством» расчет на то, что эти меры отдалят народ Кубы от вооруженных сил и Министерства внутренних дел острова.

«Наоборот, эти меры позволят укрепить наш патриотизм, наше достоинство, нашу решимость защищать свой суверенитет», — заявил кубинский министр.

«Куба не пойдет на уступки в вопросе своей независимости, и не принимает условия, как никогда не принимала. Как указано в нашей Конституции, никогда мы не ведем переговоры под давлением или угрозами», — подчеркнул Родригес.

Напомним, 16 июня президент Дональд Трамп, выступая в Майами перед аудиторией, включающей представителей кубинской общины в США, сообщил об ужесточении политики в отношении Кубы. С целью давления на кубинское правительство новая администрация президента отменяет расширенные возможности посещения Кубы гражданами США, которые были введены Обамой, а также ограничивает экономические связи американских предприятий с островом.