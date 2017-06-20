Санкт-Петербург, 20 июня, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОН Росгвардии во время несанкционированной акции на Марсовом поле Петербургу днем 12 июня. Об этом 20 июня сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Sergey Rodovnichenko ОМОН на работе

Ранее Росгвардия заявила о том, что во время несогласованной с властями акции на Марсовом поле собравшаяся толпа была блокирована силами личного состава ОМОН Росгвардии.

«Во время блокирования сотрудник ОМОНа получил от участника несанкционированной акции удар в спину. В результате удара, сотрудник ОМОНа не пострадал, только благодаря наличию средств защиты», — говорилось в сообщении Росгвардии.

Позже при визуальном осмотре бронежилета сотрудника был обнаружен след от удара острым предметом, предположительно ножом. При этом момент нанесения удара был зафиксирован на видеокамеру.

Однако в настоящее время версия удара ножом не находит подтверждения. «Удар был нанесен кулаком, ножа у нападавшего не было», — уточнил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге был установлен и задержан 17-летний молодой человек, который подозревается в нападении на полицейского в ходе массовой несанкционированной акции на Марсовом поле 12 июня. По версии следствия, он ударил кулаком по лицу сотрудника патрульно-постовой службы. В настоящее время юноша отпущен под подписку о невыезде, обвинение ему пока не предъявлено.