Москва, 20 июня, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Международная группа ученых провела исследование и пришла к выводу о том, что кошки были приручены жителями Древнего Египта и Ближнего Востока около 9 тысяч лет назад. Материал об этом опубликован 19 июня в журнале Nature Ecology & Evolution.

Nic McPhee Богиня Бастет в образе кошки (VII-IV века до н. э., бронза, Британский музей)

Ученым удалось извлечь и расшифровать ДНК из древнейших останков домашних кошек, которые жили в разных уголках Африки, Европы и Азии в последние девять тысяч лет.

В общей сложности спциалисты восстановили геномы около двух сотен животных. Они обнаружили обрывки ДНК в коже и шерсти мумий кошек из древнего Египта, а также в костях из пещер Европы и городов Ближнего Востока.

Ученые сравнили наборы мутаций в ДНК древних кошек с их современными потомками. Исследователи пришли к выводу, что современные кошки действительно произошли от ливийских диких кошек, которые были одомашнены в древнем Египте и на Ближнем Востоке около 9 тысяч лет назад.

При этом, по данным ученых, распространение кошек в Европе, начало происходить примерно 6,5 тысяч лет назад.