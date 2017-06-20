Медногорск, Оренбургская область, 20 июня, 2017, 10:34 — ИА Регнум. В городе Медногорске Оренбургской области в муниципальном общежитии произошло частичное обрушение кровли. По данному факту прокуратура проводит проверку. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, дом 1937 года постройки состоит из 50 муниципальных комнат, из которых на сегодняшний день заселены только 38. В январе 2016 года из-за сильной метели, случившейся в Восточном Оренбуржье, часть кровли была разрушена. До настоящего времени ремонт крыши не проведен.

Ханс Бальдунг. Потоп. 1516

Из-за длительного воздействия осадков в одной из комнат, которая долгое время пустует, обвалился потолок. Еще в трех комнатах наблюдаются нарушения целостности штукатурного слоя на потолках.

«В ходе проверки надзорному ведомству предстоит оценить качество работы управляющей компании, ответственной за содержание пострадавшего дома. Также прокуроры сделают выводы о достаточности мер, принятых муниципальной властью в целях поддержания дома в пригодном для проживания состоянии», — сказала представитель региональной прокуратуры.

Между тем, заместитель главы муниципального образования по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ Радик Кубагушев сообщил корреспонденту ИА REGNUM : «Сейчас мы смотрим. Ещё же по 44-му закону завязано… Поэтому, думаю, в ближайшее время начнём делать, не дожидаясь заключения контрактов. Кого-нибудь будем сейчас привлекать».

Ремонтные работы будут проводиться за счет городского бюджета, поскольку все помещения в общежитии муниципальные. В настоящее время на месте работают специалисты, которые оценивают состояние дома и стоимость необходимых работ.

«Информация, к сожалению, до меня вот только вчера дошла, что потолок обрушился и так далее. Я вчера (19 июня) вечером выезжал, смотрел. Там обрешётка, шифер довольно-таки новые. А обрушилась, получается, балочная часть, она была под штукатуркой. Сейчас ещё принимаем меры, чтобы провести инструментальное обследование», — сказал Кубагушев и добавил, что сведения об обрушении поступили от Единой дежурной диспетчерской службы. Жалоб от самих жильцов не было.

Вместе с тем жители общежития утверждают, что на ремонт дома дважды выделялись деньги, но неизвестно, на что они потрачены. Проблема озвучивалась местному депутату Елене Мудровой, однако безрезультатно, сообщает портал www.ural56.ru.

«Живем мы в очень плохих условиях. Если крыша рухнет в другой части дома, то мы рискуем остаться без газа, отопления и света. В общежитии сейчас осталось человек 20, каждый день есть страх того, что может что-то еще рухнуть», — отметила Лидия Шакура.