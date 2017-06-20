Москва, 20 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Московским городским судом приняты меры защиты исключительных прав АО «Первый канал» в отношении документального фильма режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», сообщили в Роскомнадзор.

Komtv.Org Пиратство

Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев 103 интернет-сайтов, распространяющих копии фильма с нарушением авторских прав.

В настоящее время администрация 81 интернет-ресурса с по требованию Роскомнадзора ограничила доступ к противоправной информации.

Как сообщает ИА REGNUM, с 19 июня «Первый канал» начал показ четырехсерийного документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Мировая премьера состоялась в США на кабельном канале Showtime 12 июня. Права на показ выкупили телеканалы из Великобритании, Германии, Франции, Италии.

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