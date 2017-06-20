Донецк, 20 июня, 2017, 10:18 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по пгт Фрунзе и Славяносербск, селам Желтое и Сокольники, поселку Голубовское.

(сс) Charles G. Grow, U.S. Marines Corps ЗУ-23−2 установленная на грузовик ЗиЛ

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм и артиллерийские снаряды калибра 122 мм, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23−2, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 37 раз. Под огнем оказались 16 населенных пунктов.

Обстрелами украинских силовиков была тяжело ранена мирная жительница в Ясиноватой. Женщине 1936 года оторвало руку и ногу, она в данный момент госпитализирована.

По данным Украины, четверо военнослужащих ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 43 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Водяного, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Березового, Марьинки, Павлополя.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Каменки, Зайцево, Новолуганского, Крымского, Станицы Луганской, Новозвановки, Желтого, Айдара, Новоалександровки.

Напомним, Киев дважды подписывал Минские соглашения, подразумевающие начало диалога по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Однако, украинская власть вовсе не стремится к мирному решению военного конфликта. Так, в последнее время в Киеве все настойчивее озвучивают возможность введения на Украину военных подразделений армии США, а также получения от Соединенных Штатов летального оружия.