Архангельск, 20 июня, 2017, 09:59 — ИА Регнум. На территории национального парка «Русская Арктика» совместно с Северным Федеральным Арктическим Университетом имени Ломоносова планируется создать круглогодичный научный стационер, где будут проходить наблюдения и научные исследования высокоширотной зоны.

Арктика

Площадку для него еще выбирают. 8 июля из Архангельска должен стартовать «Плавучий университет», где студенты и аспиранты со всего мира помогут определить лучшее место для размещения центра.

Как ИА REGNUM сообщили в пресс-службе САФУ, инициатива создания такого стационара в российской части Арктики выдвигалась сотрудниками вуза еще в 2014 году. Ранее ученые САФУ принимал участие в становлении научно-исследовательского центра на Шпицбергене.

Несколько лет подряд в экспедициях «Арктического плавучего университета» проводилась разведка территории, и обсуждался выбор места, где мог бы расположиться российский стационар. Подходящей местностью исследователи считают архипелаг Земля Франца-Иосифа — одну из самых северных территорий России и мира, которую также называют «кухней погоды» из-за обширного влияния на климатические условия во всем мире.

В САФУ считают, что для реализации идеи сейчас требуется создать рабочую группу по проекту.

«Арктический плавучий университет» может служить моделью стационара: уже шестой год в экспедициях студенты отрабатывают практические навыки, проводят исследования в области химии, биологии, истории, метеорологии и других наук», — подчеркнули в пресс-службе вуза.

Напомним, «Арктический плавучий университет» отправляется из Архангельска на научном-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Исследователи побывают на мысе Желания, островах Галля, Хейса, Джексона, Рудольфа, Гукера, острове Нортбрук и острове Белл.

Отметим, также что в декабре 2013 года Росгидрометом в рамках реализации подпрограммы «Освоение и использование Арктики» ФЦП «Мировой океан» завершены мероприятия по созданию инфраструктуры Российского научного центра на архипелаге Шпицберген: проведена реконструкция двух лабораторных корпусов, установлены три приёмных спутниковых антенны, оснащены приборами пять научных полигонов (океанографический, гидрологический, метеорологический, гляциологический, гелиогеофизический).

Планируется, что Российский научный центр на архипелаге Шпицберген будет представлять собой консорциум научно-исследовательских, научно-образовательных и других заинтересованных организаций различной ведомственной принадлежности (научный консорциум), созданный с целью объединения научных потенциалов и координации действий по комплексному изучению природной среды на архипелаге Шпицберген и акватории Северного Ледовитого океана.