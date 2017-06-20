Москва, 20 июня, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что бывший директор «Гоголь-центра» и экс-продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов, соответствует действительности. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

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«19 июня в качестве подозреваемого задержан бывший генеральный продюсер АНО «Седьмая студия» Алексей Малобродский, — говорится в сообщении. — В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения».

В настоящее время продолжается расследование данного уголовного дела.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 19 июня в Москве был задержан бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.

По предварительным данным, мужчина был вызван в столичное управление СКР в качестве свидетеля по делу о хищениях в «Гоголь-центре», а после допроса был задержан в статусе подозреваемого.

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