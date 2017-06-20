Токио, 20 июня, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Тяжелый тепловой удар получили порядка 700 жителей Японии в течение минувшей недели (с 12 по 18 июня), сообщили 20 июня в Главном пожарном управлении страны.

Павел Латышов ИА Красная Весна Cолнце

Уточняется, что из всех людей, госпитализированных после перегрева на солнце, два человека скончались. При этом неделей раньше — с 5 по 11 июня — в больницы с тепловым ударом попали порядка 600 человек. Многие провели в больнице порядка десяти дней.

Напомним, в Японии дневная температура превышает 30 °C. В мае 2017 года в этой стране два человека умерли от тепловых ударов. С 29 мая по 4 июня в больницах оказались 1086 человек.

Половина пострадавших — люди в возрасте 65 лет и старше. Больше всего пострадало жителей японской столицы и префектур Аити, Осака и Хёго.

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