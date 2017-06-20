Вашингтон, 20 июня, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Выбросы углекислого газа, производимые в результате деятельности человека, не являются главным фактором изменений климата. Об этом заявил в интервью CNBC на передаче «Squawk Box» министр энергетики США Рик Перри.

СО2

Отвечая на вопрос о том, являются ли выбросы СО2 основной причиной изменений климата на планете, глава американского Минэнерго сказал, что это не так. Скорее всего, основная причина находится в океане или в той же среде, в котором мы и живем, пояснил Перри.

Он также обратил внимание на то, что бессмысленно спорить о том, является ли человек, его деятельность существенной причиной изменений климата. Это, безусловно, так, считает министр. По его мнению, вопрос должен стоять по-другому: какие изменения в политике мы должны осуществить и как много, чтобы добиться успеха? Перри отметил, что с научной точки зрения, это уже решенный вопрос, и странно игнорировать этот факт.

CNBC также напомнил, что в марте 2017 года с аналогичным заявлением выступил глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) Скотт Прюитт. Он говорил, что не считает выбросы СО2 главной причиной глобального потепления. До недавнего времени такая позиция противоречила общеизвестной позиции Агентства.

Также еще недавно на сайте EPA было размещено заявление о том, что углекислый газ — это основная причина парникового эффекта, который вносит свой вклад в изменение климата. Однако это заявление было удалено с сайта.

Позиция по вопросу изменений климата Перри и Приютта также вступает в противоречие с заключениями NASA и Национального океанического и атмосферного управления. Перри, являясь скептиком в отношении проблемы изменений климата, сказал, что это нормальное явление, а скептицизм в целом — это «признак разумного, интеллектуально развитого человека».

Как ранее отмечало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп еще во время президентской гонки говорил, что не верит, что результатом глобальных изменений климата является выбросы углекислого газа. В этой связи Трамп подчеркивал необходимость выхода страны из Парижского соглашения по климату, так как политика, нацеленная на снижение уровня углекислого газа в атмосфере наносит ощутимый ущерб промышленности и аграрному производству. В то же время такая политика не помогает предотвратить глобальные изменения климата. Также в числе причин необходимости выхода США из Парижского соглашения по климату Трамп обозначал то, что страна не должна ограничивать себя экологическими правилами, пока Китай не набрасывает «зеленую» узду на свою промышленность.

В начале июня 2017 года американский президент объявил о выходе США из Парижского соглашения, и о том, что Вашингтон начинает переговоры о вхождении в него вновь, но на других условиях, или же будет входить в другую сделку на более справедливых условиях, отмечал Трамп. Позднее экс-глава Госдепа Джон Керри, комментируя решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения, назвал это «самоубийством». Керри также назвал главу Агентства по охране окружающей среды США Скотта Прюитта, поддержавшего решение президента, «экстремистом, убеждённым, что не происходит никаких климатических изменений».

Ранее глава США пообещал сделать послабления для нефтяных компаний, а также возобновил строительство двух нефтепроводов, в частности, в Северной Дакоте, против прокладки которого протестовали местные индейцы и «зеленые». Еще Трамп планирует значительно урезать бюджет, выделяемый на развитие альтернативной энергетики. Дело в том, что еще в ходе предвыборной гонки политик пообещал развивать традиционную энергетику и увеличить количество рабочих мест.

Отметим также, что в начале июня министр энергетики США Рик Перри говорил, что Китай должен сделать шаг вперед, чтобы стать по вопросам изменения климата «реальным лидером» после того, как это место было освобождено США. При этом, сказал Перри, американская сторона не собирается отказываться от своей лидирующей позиции в области разработки экологически чистых источников энергии и технологий.