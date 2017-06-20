Пекин, 20 июня, 2017, 09:33 — ИА Регнум. В Китае хакеры продают программу, которая может обнаружить уязвимые веб-камеры и получать к ним доступ. Об этом 19 июня сообщает портал Mashable.

ING Ministry Китайские хакеры

По информации издания, что программа продается за 28 долларов. С помощью такого ПО злоумышленнники получают доступ к уязвимым устройствам, которые обычно используются в качестве камер наблюдения за домом и для контроля за детьми.

Отмечается, что злоумышленнники ведут наблюдение без ведома владельца устройства, поскольку пользователи чаще всего не меняют системные настройки и пароли.

Также хакеры создают групповые чаты в мессенджерах, в которых делятся информацией о взломах. В частности, в беседах публикуются логины и пароли, с помощью которых можно получить доступ к камерам.

Логины и пароли к сотням камер публикуются практически каждый день. Обычно в опубликованных списках выложено от 200 до 400 таких логинов и паролей. Они публикуются бесплатно, чтобы увеличить продажи программного обеспечения.

Эксперты рекомендуют пользователям избегать использования конфигураций устройств по умолчанию и чаще обновлять прошивку своих устройств.