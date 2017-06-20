Чебоксары, 20 июня, 2017, 09:28 — ИА Регнум. В столице Чувашии произошла авария в центре города. На перекрёстке улиц Ленина и Гагарина иномарка вылетела на пешеходную часть и врезалась в постамент памятнику, сообщили ИА REGNUM очевидцы аварии.

Фото Риты Кирилловой

Авария произошла вечером 19 июня. Водитель на BMW вылетел с дороги на пешеходный тротуар и врезался в постамент памятнику Гагарина. Очевидцы сообщают об одном пострадавшем — ребёнке. Обстоятельства ДТП выясняются.

Отметим, что 17 июня в ДТП в Моргаушском районе с участием сотрудника прокуратуры республики пострадали двое несовершеннолетних. Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 23:15 часов на участке автодороги «Аликово-Ишаки». По данным надзорного ведомства, водитель автомашины «Киа Рио», состоящий в должности начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашской Республики, при совершении поворота на перекрестке совершил столкновение с автомашиной марки «Рено Меган. В результате ранения получили четыре человека, включая двоих детей.

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