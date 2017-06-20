Хельсинки, 20 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Сотрудники специальных служб предотвратили теракт в центре Хельсинки. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщила центральная криминальная полиция страны.

Андрей Черкасский ИА Красная Весна Хельсинки

«Атака должна была пройти возле церкви в туристическом центре Хельсинки, — говорится в сообщении. — Как именно планировали осуществить теракт, не сообщается».

В настоящее время сотрудники полиции дежурят в районе, который мог стать мишенью террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня финское разведывательное агентство Supo повысило уровень угрозы терроризма в стране на одну ступень — от «низкого» до «повышенного».

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