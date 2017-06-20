Курган, 20 июня, 2017, 09:18 — ИА Регнум. В Курганской области на ликвидацию последствий урагана в Мокроусовском районе направлены дополнительные силы МЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Васильевич Федоров . После грозы.1868

Направлена аэромобильная группировка в составе 50 человек и четырёх единиц техники. Также на место прибыли представители Департамента строительства, госэкспертизы и Управления реабилитации территорий и защиты населения. Их задача — определить размер ущерба и помочь пострадавшим в подготовке необходимых документов.

Они работают в селе Малое Песьяное. Напомним, ураган обрушился на Зауралье в воскресенье, 18 июня. В Мокроусовском районе введён режим ЧС. 25 домов повреждены, а четыре практически полностью разрушены. Ветер свалил порядка 100 столбов линии электропередачи, сломал деревья, разрушил автобусные остановки.

Без жилья остались четыре семьи. Им было предложено временно переехать в село Большое Песьяное. Но граждане отказались от переезда и предпочли помогать спасателям разбирать завалы.

Бригады уже заканчивают восстановление водоснабжения и электроснабжения, заявили в областном правительстве. Также граждан обеспечили хлебом, водой, свечами и защитной пленкой.

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