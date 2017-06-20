Казань, 20 июня, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Компании, которые построят мусоросжигательные заводы в Казани и Подмосковье, определены. Торговая площадка АО «АТС» опубликовала результаты конкурсного отбора, прошедшего в два этапа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Четыре московских проекта переданы ООО «Альтернативная генерирующая компания-1» (ООО «АГК-1»), а казанский — ООО «Альтернативная генерирующая компания-2» (ООО «АГК-2»). По информации из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала компаний оформлены за ООО «РТ-Инвест Финанс». ООО «АГК-2» зарегистрировано в Москве 26 мая 2016 года, ООО «АГК-1» — 7 июня 2016 года.

Согласно итоговой информации по отбору, начать поставку заявленных мощностей альтернативная тепловая электростанция «Казань» должна 1 декабря 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках второго этапа отбора исполнители снизили объём затрат по всем проектам — с 380 тыс. рублей до 378,7 тыс. рублей на 1 кВт установленной мощности. Предельный объём мощности не поменялся. Для татарского завода он составил 55 МВт. Второй этап конкурсного отбора продолжался с 8 по 15 июня.

Добавим, строительство мусоросжигательных заводов — это составная часть приоритетного проекта «Чистая страна». Он был принят в конце декабря 2016 года. Казанский завод с самого начала активно лоббировала компания «РТ-Инвест», которая подконтрольна госкорпорации «Ростех». Предполагалось, что именно она и станет исполнителем.

Предполагаемая мощность завода в столице Татарии — 550 тыс. тонн отходов в год. При сжигании мусора будут образовываться энергия и тепло, а оставшуюся от переработки золу планируют направлять на дорожное строительство. По данным из документации к проекту «Чистая страна», за счёт реализации инициатив к 2023 году в Казани будут достигнуты «нулевые захоронения» отходов и одновременно будут получать 2,68 млрд КВт*ч электроэнергии ежегодно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стартовая стоимость проекта в Казани — 30 млрд рублей. Известно, что разрешение на строительство компания-победитель должна получить не позднее 21 октября 2017 года.

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Планы по строительству завода в Казани вызвали недовольство горожан и экологов. В мае прошла серия одиночных пикетов активистов движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани». Пикеты были приостановлены из-за усиления мер безопасности, приуроченных к Кубку конфедераций FIFA 2017, матчи которого начались в Казани с 18 июня. На сегодня в официальной группе движения идёт активное обсуждение возможного продолжения акций в форме митингов после снятия ограничений.

К прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся 15 июня, активисты записали видеообращение. В нём они просили не строить завод. Обращение в эфир не попало. Но Путин затронул мусорную тему, отвечая на вопрос жителей подмосковной Балашихи. Он в качестве примера решения мусорной проблемы привёл Татарию. Президент отметил, что эта японская технология позволит решать ряд проблем, связанных со свалками.