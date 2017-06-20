Москва, 20 июня, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Китай предложил России принять участие в проекте своей космической станции. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров в ходе авиасалона во французском Ле Бурже, передает «Коммерсант».

Leebrandoncremer Макет космической лаборатории «Тяньгун-2

По его словам, китайская сторона предложила участвовать в проекте. При этом Россия пока не дала никакого ответа, стороны обмениваются предложениями.

Возможные трудности связаны с тем, что китайская станция имеет другое наклонение и другую орбиту. При этом российские планы пока отличаются от планов КНР.

Напомним, что в апреле 2017 года Китай провел запуск своего первого грузового космического корабля «Тяньчжоу-1», который доставил на орбиту груз для китайской космической лаборатории «Тяньгун-2».

Космическая лаборатория была выведена на орбиту в сентябре 2016 года ракетой-носителем «Чанчжэн-2F». Также в 2016 году был осуществлен запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-11» с двумя членами экипажа на борту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай планирует к 2022 году построить собственную орбитальную станцию. На сегодняшний день китайские ученые занимаются разработкой технологий, которые позволят космонавтам длительное время находиться в космических аппаратах на орбите.