Астрахань, 20 июня, 2017, 08:55 — ИА Регнум. На юге России зафиксирован случай смерти человека после укуса клеща. Крымской геморрагической лихорадкой, которая закончилась летальным исходом, заразился житель Камызякского района Астраханской области. По информации регионального Роспотребнадзора, последний раз от КГЛ в регионе умирали в 2010 году.

Rospotrebnadzor.ru Клещи

Мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Диагноз подтвердили результаты анализов, проведенных в лаборатории. До этого ещё один случай смерти от КГЛ произошёл в Ростовской области.

Добавим, что с начала клещевого сезона 2017 года три случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой выявлены в Волгоградской области, сообщает ИА REGNUM. Среди пострадавших — двое жителей Котельниковского района, один — Суровикинского района. Во всех случаях заражение произошло результате присасывания клеща.

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На середину июня в регионе за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились более 1,4 тыс. человек, в том числе 529 человек — дети до 14 лет. Обращения зарегистрированы в 35 административных территориях Волгоградской области.

В Краснодарском крае жертвами кровососущих насекомых стали свыше 3,2 тыс. человек, среди которых 1343 ребенка до 14 лет.

В Калмыкии на сегодня лабораторно подтверждено 10 случаев заболевания КГЛ. Всего же в медучреждения обратились 344 пострадавших от укусов клещей, из них 135 детей до 14 лет.

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В целом на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на 8 июня зарегистрировано 43 случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, больше всего — 23 случая — в Ростовской области, по два случая в Астраханской и Волгоградской областях, шесть — в Ставропольском крае, девять — в Калмыкии, один — в Крыму.

По данным Роспотребнадзора РФ, на середину июня в целом по России от укусов клещей пострадали почти 265 тыс. человек — это соответствует среднемноголетним уровням. В некоторых субъектах Российской Федерации количество обратившихся по поводу укусов клещами в сравнении с уровнем 2016 года снизилось — в 1,5 — 2 раза — в Белгородской, Курской, Калининградской, Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Астраханской. Кировской, Самарской, областях. А в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской, Челябинской, Красноярском и Алтайском краях, Удмуртии показатели превысили прошлогодние значения.

В России зарегистрировано 197 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 782 случая заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Эти показатели ниже уровня 2016 года и не превышают среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период.