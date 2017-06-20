Москва, 20 июня, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ определены виды и объёмы работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетной системы, сообщается на сайте правительства РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

В действующей редакции Градостроительного кодекса РФ отсутствует понятие текущего ремонта объектов капитального строительства, а понятие «капитальный ремонт» допускает выполнение ремонта отдельных строительных конструкций объекта капитального строительства (за исключением несущих строительных конструкций).

В связи с этим при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства выполняются различные виды ремонтных работ, состав которых по содержанию не всегда относится к работам по капитальному ремонту.

Федеральным законом от 3 июля 2016 года закреплена необходимость проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, которые финансируются с привлечением средств бюджетной системы более чем на 50%. Таким образом, возникла необходимость определить виды и объемы работ, в отношении которых будет проводиться такая проверка.

Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов капитального строительства определён постановлением правительства от 18 мая 2009 года №427 .

Подписанным постановлением постановление №427 дополнено положениями, определяющими виды и объёмы работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства, в отношении которых проводится проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины субъектов РФ в 2016 году выполнили региональные планы по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в 2016 году было отремонтировано более 41 тыс. многоквартирных домов. Собираемость взносов на капремонт за год выросла на 8,5%, превысив 85%.

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