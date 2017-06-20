Ижевск, 20 июня, 2017, 08:46 — ИА Регнум. 100-тысячный автомобиль LADA Vesta выпущен ижевским заводом ООО «Лада Ижевск», об этом 19 июня сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».

Lada.ru LADA Vesta

Юбилейная машина выполнена в белом цвете, её комплектация — вариант Luxe, машина оборудована системой климат-контроля, датчиками дождя и света, системой обогрева лобового стекла и четырьмя подушками безопасности.

В основе модели Vesta лежит универсальная платформа LADA B/C. На сегодняшний день модель входит в тройку лидеров российских продаж. Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», за период с января по май 2017 года было реализовано 28 тыс. этих автомобилей.

В 2017 году Vesta выиграла в конкурсе Российского автомобильного форума и была названа лучшим продуктом года. Также машина второй раз получила титул «автомобиль года» в России.

На Первой Московской биеннале дизайна этот автомобиль от LADA также получила приз. Награды автомобиль удостоил и журнал «За рулем».

Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», за полтора года производства данной модели в продажу было выпущено 30 её вариантов, в их число также входят экспортные комплектации. Автомобиль сейчас продается в таких странах как: Германия, Венгрия, Сербия, Словакия, Украина и Белоруссия.