Петрозаводск, 20 июня, 2017, 08:44 — ИА Регнум. К поисковой операции, целью которой является обнаружение пропавших на Ладожском озере подростков, были привлечены водолазы и авиация. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Карелия.

10.mchs.gov.ru Поиски подростков на Ладоге в Карелии

«К работе привлечена авиация МЧС РФ и Республики Карелия (2 вертолета МИ-8), — говорится в сообщении. — В состав группировки также входят водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы, которые начнут свою работу в ближайшее время».

Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ задействованы подразделения Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2017 г. на Ладожском озере в заливе Импилахти Питкярантского района пятеро подростков перевернулись на лодке. Двоим из молодых людей удалось выбраться на берег самостоятельно, судьба трех человек остается неизвестна.

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