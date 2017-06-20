Чита, 20 июня, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Делегация Забайкальского края во главе с министром экономического развития региона Сергеем Новиченко подписали протокол с китайской стороной о строительстве нового углехимического комплекса в регионе, об этом сообщает сегодня, 20 июня, пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Александр Дейнека. Шахта. 1924

Протокол о строительстве был подписан в рамках проходящей международной российско-китайской торговой выставки ЭКСПО-2017 в Хербине.

«Во время визита были проведены переговоры и подписан протокол о намерениях с компанией с ограниченной ответственностью «Научно-техническая корпорация Чжункунь Цзюйлинь (Пекин)» о строительстве углехимического комплекса на территории Забайкальского края. С китайской стороны компанию представлял председатель правления господин Коу Чжунчан», — отметил Новиченко.

Также министр сообщил, что на территории края планируют создать производство по глубокой переработки угля в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Кроме этого, российская делегация встретилась с заместителем министра сельского хозяйства КНР, в рамках которой был представлен сельскохозяйственный потенциал края и обозначены основные проблемы.

«В частности, речь шла об ограничениях на ввоз в Китай сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, продукции мясопереработки. Данная проблема имеет место быть и, если мы будем двигаться поступательно в направлении по снятию ограничительных барьеров, то сельскохозяйственная отрасль края, особенно животноводческая, будет иметь большие возможности для развития», — сообщил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IV российско-китайское ЭКСПО открылось в Харбине 14 июня. Мероприятие проводится совместно Министерством торговли КНР, Хэйлунцзянским провинциальным правительством и Министерством экономического развития, а также Министерством промышленности и торговли РФ. Заявку подали свыше 13 тыс. предпринимателей из 74 стран и регионов.