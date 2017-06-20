Москва, 20 июня, 2017, 08:19 — ИА Регнум. На европейской сессии 19 июня Brent предпринял несколько попыток закрепиться выше отметки $47,50. Все они провалились, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефть

На фоне укрепления доллара США нефть подешевела на 2%, до $46,76. Текущий курс 46,96 (+0,25%).

Цена на нефть снижается с $54,64 в виде сложной волновой структуры. 20 июня утром признаков разворота не наблюдается. Фаза роста цен может начаться от уровня $46,10 или после закрепления цены выше $47,75.

Сегодня в центре внимания у трейдеров находится отчет Американского института нефти по запасам нефти и нефтепродуктам.

Напомним, 19 июня торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,97%, до $46,91 за баррель, WTI — на 1,20%, до $44,43 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ выросла на 0,18%, до $44,57 за баррель.

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