Ярославль, 20 июня, 2017, 08:18 — ИА Регнум. 19 июня на заседании совета Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области полномочиями врио директора фонда был наделён Эдуард Потапов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Совета фонда, депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев.

Yarregion.ru Эдуард Потапов

«Эдуард Потапов работал в строительной группе компаний «Пик», в налоговой полиции по Сибирскому федеральному округу, советником в ярославском фонде капитального ремонта. Он представил совету доклад о положении дел в фонде, поделился своими планами. Работая в фонде капремонта внес много предложений по организации работы. Одной из главных целей Потапов озвучил — информационную открытость фонда, чтобы люди, плательщики получали свежую, достоверную информацию о деятельности оператора», — рассказал Роман Фомичев.

Теперь в течении трёх месяцев должен пройти конкурс на замещение должности директора фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM? предыдущий врио директора Фонда покинул свой пост в связи с назначением на должность и.о. генерального директора «Ярославльводоканала».

О деятельности Эдуарда Потапова в других регионах в открытых источников почти ничего нет. Официальный сайт правительства Ярославской области сообщает, что Потапов имеет опыт управленческой работы более 20 лет и 14 лет опыта управления инвестиционно-строительными проектами в Вологде, Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Эдуард Потапов окончил Национальный исследовательский Томский государственный университет, Международный институт менеджмента ЛИНК, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Отметим, что последнее учебное заведение оканчивал врио губернатора Дмитрий Миронов. Еще один выпускник этого училища Алексей Константинов недавно был назначен и.о. главы администрации Ростовского района Ярославской области.