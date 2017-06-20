Лондон, 20 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Взаимодействие России с США в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций на территории Сирии должно быть продолжено, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Существует соглашение по предотвращению конфликтов в небе над Сирией, и это соглашение продолжает действовать», — сказала премьер-министр Великобритании.

Комментируя решение Москвы о прекращении взаимодействия с американцами в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов, Мэй сказала, что соблюдение этой договоренности необходимо для «уменьшения вероятности недопонимания в перенасыщенном воздушном пространстве».

Напомним, решение о прекращении действия соглашения было принято российской стороной в ответ на очередной акт агрессии Вашингтона в отношении Сирии. 18 июня так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США уничтожила сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 над территорией Сирии.

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После этого представители коалиции заявили, что перебазируют свои самолеты в Сирии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня стало известно, что в результате американской атаки на сирийский самолет погибли по меньшей мере 12 мирных жителей.