Вашингтон, 20 июня, 2017, 08:18 — ИА Регнум. «Фантастическую поддержку» оказывают США Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко во время общения с украинской диаспорой в Вашингтоне, сообщается 19 июня в микроблоге Порошенко в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Дональд Трамп

Украинский президент также подчеркнул, что он встретится с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем это сделает президент России Владимир Путин.

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«Очень важно, что моя встреча в Белом доме будет проходить до встречи Путина [с Дональдом Трампом]», — написал Порошенко.

Он добавил, что его встреча с Трампом до Путина важна потому, что это позволит «всех вооружить информацией» и не оставит «шансов для несправедливости».

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Напомним, Петр Порошенко 20 июня вместе с вице-президентом США Майклом Пенсом ненадолго присоединится к рабочей встрече президента США с помощником по нацбезопасности Гербертом Макмастером. Несмотря на то, что, очевидно, полноценных переговоров между Трампом и Порошенко не будет, президент Украины настаивает на исключительной важности такой встречи.

Встреча Путина и Трампа ожидается в ходе 12-го саммита G20 в Гамбурге (Германия), который пройдет 7−8 июля 2017 года.