Москва, 20 июня, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Российский рубль начал неделю со снижения. 19 июня по итогам дня он преодолел отметки 58 за доллар и 65 за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

Его ослаблению способствовало несколько факторов: общее укрепление американского доллара, снижение нефтяных котировок и интереса к гособлигациям, возможное расширение антироссийский санкций, а также обострение отношений между Россией и США из-за сбитого коалицией сирийского самолета Су-22.

Баррель Brent после роста до $47,73 подешевел на 2,03%. После снижения ключевой ставки ЦБ и принятия сенатом США законопроекта об ужесточении санкций против России, зарубежные инвесторы стали продавать ОФЗ и конвертировать рубли в валюту. В понедельник индекс государственных облигаций России (RGBI) упал на 0,37%, до 137.18. Индекс закрывается снижением четыре дня подряд.

Рубль обновил локальные минимумы из-за ухудшения внешнеполитического фона. Курс доллара пробил уровень 58,20 рубля. Он был последним сопротивлением для покупателей, чтобы открыть себе дорогу к 61,85 рубля.

Вывод средств из ОФЗ продолжится. Индекс RGBI взял курс к 136,25. Пройдет его, двинется к 134,55. При его достижении у инвесторов вновь появится интерес к ОФЗ. При таких обстоятельствах курс доллара продолжит движение вверх.

20 июня покупатели будут штурмовать уровень 58,82 рубля. По паре евро/рубль цель 66,05 рубля.

Напомним, 19 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 67,25 коп. (+1,16%), до 58,44 руб., курс евро — на 48,25 коп. (+0,75%), до 65,18 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,2 млрд (+7.69%), евро/рубль — 245,6 млн евро (-0,60%).