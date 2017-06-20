Ростов-на-Дону, 20 июня, 2017, 08:03 — ИА Регнум. О строительстве метро в Ростове-на-Дону вновь заговорят, но произойдёт это не раньше проведения мундиаля. Вернуться к вопросу власти города-миллионника просто обязаны, так как, по мнению донского губернатора Василия Голубева, такой вид транспорта необходим областному центру.

Metro-rostova.ru Предполагаемая линия метро

«Мы, что, про метро забыли? Мы разве не хотим возвращаться к этой теме? Нельзя забывать про метро. Оно дорогое, оно непростое, но, слушайте, времена проходят. В конце концов, бюджет Ростовской области по итогам 2016 года впервые за всю свою историю стал профицитным. Не торопитесь этому радоваться, у нас задач на порядок больше, чем позволяет решить профицит, но у нас появилась некая динамика. И те, кто занимался темой метро, должны к ней вернуться», — обращаясь к администрации города, сказал Голубев. Его слова цитирует портал don24.ru.

В вопросе строительства подземки необходимо изучить опыт других городов. Например, Казани, Нижнего Новгорода. Глава региона уверен, что только метро поможет решить транспортные проблемы города-миллионника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2014 года во время рабочего визита министра транспорта РФ Максима Соколова стало известно, что финансирование проекта из областного и муниципального бюджетов сохраняется, а завершение первой очереди проектирования метро планировалось в 2016 году. Тогда федеральный министр заявил о полной поддержке Минтрансом РФ проектирования.

Стоить отметить, что о строительстве метро в областном центре непросто идёт уже несколько лет. В 2012—2013 годах слухи даже стали похожи на реальность, когда был презентован предварительный вариант прохождения первой ветки метрополитена, но до проектирования так дело не дошло.

Впервые же конкурс по разработке проектной документации был объявлен в конце декабря 2013 года. Тогда официально заявлялось, что начать строительство первой ветки метро планируется в 2018 году, но многие эксперты усомнились, что в самый разгар проведения первенства планеты по футболу в центре Ростова-на-Дону будут проводить строительные работы.

Уже в июле 2015 года главный проектировщик строительства метро — «Управление метро Ростова» — был упразднен. МКУ присоединили к Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону вместе со всеми функциями.